Ростовская область стала рекордсменом по количеству проблемных домов

В России количество проблемных объектов долевого строительства в I квартале выросло на 11%, большего всего проблемных домов в Ростовской области, на втором месте — Краснодарский край

Как сообщает ТАСС, на 1 апреля 2018 года регионом с самым большим количеством проблемных объектов долевого строительства стала Ростовская область — 63 объекта, Краснодарский край имеет на своей территории 55 проблемных объектов долевого строительства, Новосибирская и Самарская области — по 43.

Общее количество договоров долевого участия в признанных долгостроях составляет 80,3 тысячи.



