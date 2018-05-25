Новые модели сельхозтехники презентовали в Краснодарском крае

Компания Ростсельмаш стала генеральным партнером агропромышленной выставки «Золотая Нива», которая проходит 22-25 мая в Усть-Лабинске

«Мы участвуем в выставке “Золотая Нива” с первого дня ее организации. В компании Ростсельмаш есть стратегия развития по новым продуктам до 2025 года, и каждый год мы представляем новые образцы техники, которые по своим технико-экономическим показателям превосходят предыдущие», — сообщил Юга.ру генеральный директор компании «Югпром» Юрий Печенов.

Он также отметил, что трактор VERSATILE 340 классической компоновки массово используется на юге России на разных видах работ, в том числе при подготовке почвы и посеве. Трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375 — модель не новая сама по себе, но ее локализовали в 2016-17 гг. в Ростове-на-Дону на предприятии Ростсельмаш, что позволило снизить стоимость этой машины с 16 млн руб. до 10 млн руб. Этот трактор также активно используется при подготовке почвы на всех видах работ.