Новые модели сельхозтехники презентовали в Краснодарском крае
Компания Ростсельмаш стала генеральным партнером агропромышленной выставки «Золотая Нива», которая проходит 22-25 мая в Усть-Лабинске
«Мы участвуем в выставке “Золотая Нива” с первого дня ее организации. В компании Ростсельмаш есть стратегия развития по новым продуктам до 2025 года, и каждый год мы представляем новые образцы техники, которые по своим технико-экономическим показателям превосходят предыдущие», — сообщил Юга.ру генеральный директор компании «Югпром» Юрий Печенов.
Он также отметил, что трактор VERSATILE 340 классической компоновки массово используется на юге России на разных видах работ, в том числе при подготовке почвы и посеве. Трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375 — модель не новая сама по себе, но ее локализовали в 2016-17 гг. в Ростове-на-Дону на предприятии Ростсельмаш, что позволило снизить стоимость этой машины с 16 млн руб. до 10 млн руб. Этот трактор также активно используется при подготовке почвы на всех видах работ.
Также компания Ростсельмаш представила зерноуборочный комбайн TORUM 785 на новых двигателях мощностью 500 лошадиных сил. Юрий Печенов отметил, что комбайн так же хорошо справляется со своей задачей при уборке зерновых культур в условиях, когда стебли растений влажные — для комбайнов меньшей мощности такие условиях бывают трудными.
В новом комбайне NOVA заложены новейшие технологии по сепарации и обработке зерна, он универсален и по замене запчастей. Предполагается, что NOVA будет массово продаваться в мелких хозяйствах до 500 гектар. Это первая машина, которая вышла серийно. Также Ростсельмаш локализовал производство орудий по обработке почвы — RSM DX-850, всю линейку кормозаготовительной техники.
В общей сложности Ростсельмаш представил более 20 единиц техники, в том числе тракторы, комбайны, жатки, прицепные оборудования для почвообработки и кормозаготовки.
«Я выращиваю пшеницу, подсолнечник, кукурузу. Купил комбайн производства Ростсельмаш в прошлом году по программе №1432 [госпрограмма № 1432, по которой субсидируется не менее 15% стоимости сельхозтехники, остановлена в июне 2017 года — прим. Юга.ру]. Покупкой доволен, комбайн экономичный — расход солярки до 15 литров. Убирает чисто, без потерь. Измельчитель хорошо работает. Сейчас планирую купить жатку и зерновую сеялку. Многие мои друзья тоже пользуется техникой Ростсельмаш», — рассказал Юга.ру фермер из Новопокровского района Алексей Найденов.
«В производстве мы используем зерноуборочный комбайн TORUM 740, TORUM 750, косилки BERKUT, STRIGE и кормоуборочный комбайн. На мой взгляд, это лучшая техника — универсальная, унифицированная, качественная, современная. Кабина удобная, в ней есть место для оператора и помощника, оборудована кондиционером, есть холодильник. Комбайн TORUM переоборудуется под уборку культур, которые мы выращиваем, — рис, сою, рапс, ячмень, овес, пшеницу, подсолнечник. Мы пользуемся техникой Ростсельмаш с 2007 года, — сообщил главный инженер рисоводческого племенного завода «Красноармейский» Владимир Гаврилов.
Компания «ЮгПром» — крупнейший поставщик сельскохозяйственной техники и оборудования на Юге России в течение последних 20 лет, дилер производителя сельхозтехники Ростсельмаш.
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