В Сочи обнаружен новый клоп-вредитель

В Сочи обнаружен новый карантинный объект — клоп платановая кружевница

«В ходе проведения контрольных карантинных фитосанитарных обследований посадок платана на территории некоторых санаториев Сочи был выявлен новый для Краснодарского края карантинный объект — клоп платановая кружевница», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Насекомое родом из Южной Европы, а именно — из Италии. Платановая кружевница живет только на платанах. Клоп питается, прокалывая лист с нижней стороны и высасывая из него сок. Поврежденные листья желтеют и преждевременно опадают.

Управлением Россельхознадзора установлены три карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредителю.