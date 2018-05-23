В Сочи обнаружен новый клоп-вредитель

Краснодарский край

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В Сочи обнаружен новый карантинный объект — клоп платановая кружевница

«В ходе проведения контрольных карантинных фитосанитарных обследований посадок платана на территории некоторых санаториев Сочи был выявлен новый для Краснодарского края карантинный объект — клоп платановая кружевница», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Насекомое родом из Южной Европы, а именно — из Италии. Платановая кружевница живет только на платанах. Клоп питается, прокалывая лист с нижней стороны и высасывая из него сок. Поврежденные листья желтеют и преждевременно опадают.

Управлением Россельхознадзора установлены три карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредителю.

Как сообщали Юга.ру, в марте в администрации Сочи заявили, что флоре курорта угрожает около 30 новых вредителей.

Насекомые Сочи
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В Сочи обнаружен новый клоп-вредитель

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