В Краснодаре автобусы маршрута № 21 начнут ходить через Музыкальный микрорайон

Краснодарский край

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В Краснодаре с 1 июня изменят схему движения автобусного маршрута № 21 улица Пригородная — улица Чехова

Автобусы будут ходить через Музыкальный микрорайон до поселка Краснодарского.

«Изменение маршрута сделано по многочисленным просьбам горожан, в основном жителей поселка Краснодарского и Музыкального микрорайона. Теперь граждане смогут без пересадок доехать до ТЦ "Лента"», — пояснил замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

В прямом и обратном направлениях до улицы Московской автобусы будут следовать по обычному маршруту. Затем от улицы Московской они будут ходить по Петра Метальникова, Российской, переулку Гаражному, 1 Мая, Кирилла Россинского до поселка Краснодарского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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