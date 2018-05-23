В центре Краснодара из-за забега ограничат движение машин

Краснодар 27 мая присоединится к всероссийскому легкоатлетическому забегу «Зеленый марафон»

Как сообщали Юга.ру, участники забега стартуют в 10:30 на Пушкинской площади, откуда направятся по улице Красной до Театральной площади и побегут обратно. В рамках «Зеленого марафона» на Пушкинской площади устроят спортивный праздник.

Из-за мероприятия в первой половине дня 27 мая будет затруднен проезд по нескольким центральным улицам города.

С 8:00 будет перекрыто движение на участке улицы Красной от Калинина до Длинной. Ограничение снимут, когда участники забега и зрители покинут территорию.

Кроме того, с 8:00 между Красноармейской и Рашпилевской нельзя будет проехать по улицам Буденного, Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина. Кроме того, все эти участки, а также отрезок улицы Красной от Калинина до Постовой с 6:00 до 15:00 освободят от транспорта.

В районе, где будут действовать временные ограничения, установят дорожные знаки. За соблюдением правил дорожного движения будут следить патрули ДПС и наряды ППС, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.