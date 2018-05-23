До конца мая сотни домов в Ростове будут оставаться без света

Ростовская область

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В Ростове ежедневно до 31 мая будут проходить отключения света

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ежедневно свет будут выключать до 31 мая на улице Шолохова и в переулке Контактный. В четверг — по улицам Герцена, Солидарности, Владиленская, Якуба Колоса, Гельца, Кржижановского, Шатурская, Амбулаторная, Железнодорожный Верхний Проезд, Железнодорожный Нижний Проезд, Подгорная, Рельефная, Детская, переулкам Норильский, Боковский, Рационализаторский, Рыболовецкий.

В четверг и пятницу света не будет в домах по улицам Казахская, Герцена, Владиленская, Кржижановского, в переулках Рационализаторский, Бакинский, Норильский.

В пятницу электричества не будет на улицах Подгорная, Портовая, в переулках Красногорский, Кущевский, Могилевский, Парусный.

Ростов-на-Дону
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