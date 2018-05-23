Штат Керченской паромной переправы сократят после запуска Крымского моста

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об изменениях в работе Керченской паромной переправы

По словам руководителя республики, сейчас переправа функционирует в штатном режиме, однако в ближайшее время ожидается сокращение штата. До сентября через переправу будут отправлять грузовой транспорт и поезда, поэтому полностью ее не закроют, передает РИА «Новости».

«Будет поэтапный план сокращения, увольнения сотрудников. Этим лично занимается министр транспорта, он и новый начальник Крымских морских портов сейчас готовят план», — сказал Сергей Аксенов.

Соответствующий проект должны представить до 1 июня. Сколько именно человек попадут под сокращение, не уточняется.

Глава Крыма заверил, что власти не оставят без помощи уволенных сотрудников.

«Постараемся не бросить коллектив, мы несем ответственность. Важно, чтобы люди не остались у разбитого корыта», — подчеркнул он.