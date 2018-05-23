Штат Керченской паромной переправы сократят после запуска Крымского моста
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об изменениях в работе Керченской паромной переправы
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По словам руководителя республики, сейчас переправа функционирует в штатном режиме, однако в ближайшее время ожидается сокращение штата. До сентября через переправу будут отправлять грузовой транспорт и поезда, поэтому полностью ее не закроют, передает РИА «Новости».
«Будет поэтапный план сокращения, увольнения сотрудников. Этим лично занимается министр транспорта, он и новый начальник Крымских морских портов сейчас готовят план», — сказал Сергей Аксенов.
Соответствующий проект должны представить до 1 июня. Сколько именно человек попадут под сокращение, не уточняется.
Глава Крыма заверил, что власти не оставят без помощи уволенных сотрудников.
«Постараемся не бросить коллектив, мы несем ответственность. Важно, чтобы люди не остались у разбитого корыта», — подчеркнул он.
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По данным Керченской паромной переправы, после открытия Крымского моста перевозки автомобилей и автобусов через паром сократились в сотни раз. Так, 14 мая паромы перевезли 2 тыс. 67 машин и 114 автобусов, за последние пять дней переправой воспользовались 58 автомобилей и 4 автобуса.
Напомним, в октябре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Кавказ для обеспечения строительства трассы «Таврида» в Крыму, которая станет продолжением моста между полуостровом и Кубанью.
Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту через Керченский пролив открылось 15 мая.
За час по Крымскому мосту проехали более 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд переправы — суммарно по нему проехало более 14 тыс. транспортных средств.
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