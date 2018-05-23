Митрополит Платон освятил Крымский мост с парусного катамарана

В Керчи 22 мая начался морской крестный ход, в рамках которого митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил новый Крымский мост

Молебен провели на парусном катамаране «MERI II», когда он проходил под Крымским мостом в ходе экспедиции «Крымская кругосветка». Затем судно направилось к Аршинцевской косе, где священнослужители и участники экспедиции провели встречу на гребных лодках со студентами Керченского морского технологического университета, передает РИА «Новости».