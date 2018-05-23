Митрополит Платон освятил Крымский мост с парусного катамарана

Краснодарский край, Крым

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В Керчи 22 мая начался морской крестный ход, в рамках которого митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил новый Крымский мост

Молебен провели на парусном катамаране «MERI II», когда он проходил под Крымским мостом в ходе экспедиции «Крымская кругосветка». Затем судно направилось к Аршинцевской косе, где священнослужители и участники экспедиции провели встречу на гребных лодках со студентами Керченского морского технологического университета, передает РИА «Новости».

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Как сообщали Юга.ру, 15 июня открылось движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту через Керченский пролив.

За час по Крымскому мосту проехали более 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд переправы — суммарно по нему проехало более 14 тыс. транспортных средств.

Дороги Крымский мост Православие Религия

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