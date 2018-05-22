В центре Ростова от удара током погиб электрик
В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства смерти электрика, погибшего на столбе с ЛЭП
Инцидент произошел днем 22 мая на пер. Майкопском в районе Текучевского моста, когда бригада электриков выполняла работы на линии электропередач высокого напряжения.
«По предварительным данным, в ходе выполнения работ один из электриков 1983 года рождения, находясь на столбе, получил поражение электричеством, в результате чего скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.
По факту инцидента проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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