В центре Ростова от удара током погиб электрик

В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства смерти электрика, погибшего на столбе с ЛЭП

Инцидент произошел днем 22 мая на пер. Майкопском в районе Текучевского моста, когда бригада электриков выполняла работы на линии электропередач высокого напряжения.

«По предварительным данным, в ходе выполнения работ один из электриков 1983 года рождения, находясь на столбе, получил поражение электричеством, в результате чего скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.