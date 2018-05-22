В центре Ростова от удара током погиб электрик

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства смерти электрика, погибшего на столбе с ЛЭП

Инцидент произошел днем 22 мая на пер. Майкопском в районе Текучевского моста, когда бригада электриков выполняла работы на линии электропередач высокого напряжения.

«По предварительным данным, в ходе выполнения работ один из электриков 1983 года рождения, находясь на столбе, получил поражение электричеством, в результате чего скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани планируют построить семь комплексов по переработке мусора на условиях ГЧП
В центре Ростова от удара током погиб электрик
В Сочи в жилом районе сгорели три автомобиля
СМИ: Шувалов возглавит ВЭБ
В Instagram появилась кнопка для игнорирования постов друзей
Галицкий снова сыграл в шахматы с воспитанниками Академии ФК «Краснодар». Один из них обыграл его

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале