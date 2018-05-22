Причиной взрыва автобуса в Дебальцеве стала граната в рюкзаке школьника. Жертва и пострадавшие - дети

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Стали известны подробности взрыва в автобусе в Дебальцеве на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики

Как сообщали Юга.ру, взрыв рейсового автобуса № 1, который ехал по улице Курчатова, произошел днем 22 мая.

По данным источника «Интерфакса», в автобусе ехала группа школьников — учащиеся 8-го класса школы № 5 г. Дебальцево. В рюкзаке одного из них была граната, в результате детонации произошел взрыв.

В результате погиб один из школьников — 14-летний подросток, еще трое детей получили ранения.

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Причиной взрыва автобуса в Дебальцеве стала граната в рюкзаке школьника. Жертва и пострадавшие - дети
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