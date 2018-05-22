В Краснодаре пройдет бизнес-пикник для малого и среднего бизнеса

В Чистяковской роще в Краснодаре 26 мая пройдет бизнес-пикник «Дело за малым!» для представителей малого и среднего бизнеса

Мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимателя, организовано администрацией Краснодара и краевым департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Оно призвано продемонстрировать возможности для открытия и развития бизнеса на Кубани, повысить уровень финансовой грамотности предпринимателей и тех, кто только планирует начать свое дело.

В рамках бизнес-пикника пройдут открытые лекции о выстраивании бизнес-идей, защита бизнес-проектов молодых предпринимателей, экспресс-диагностика бизнес-моделей, механизмы банковского финансирования для предпринимателей, мастер-классы по основам коммуникаций и долгосрочного партнерства, основам финансового планирования на старте проектов, настольные бизнес-игры. Также будут работать консультационные столы «О мерах господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства», «О переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

Завершит мероприятие награждение победителей проекта «Школа молодого предпринимателя».

Начнется мероприятие в 16 часов. Вход свободный.