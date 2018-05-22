В Дебальцеве взорвался пассажирский автобус. Один человек погиб и двое пострадали

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В городе Дебальцево на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики 22 мая произошел взрыв в пассажирском автобусе

Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

«В 15:50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса № 1, который ехал по улице Курчатова. По предварительным данным, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса», — сказал Якубов.

По его словам, известном об одном погибшем и двух пострадавших.

Украина
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