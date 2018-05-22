Казаки не будут принимать участие в расследовании жестокого убийства в Псебае. Не велено

Заместитель атамана Кубанского казачьего войска Константин Перенижко заявил, что казаки держатся в стороне от расследования убийства женщины в Мостовском районе

Перенижко рассказал радиостанции «Говорит Москва», что казаки не получали никаких команд и по их направлениям никаких движений там нет.

«Все ждут официальных заявлений. Потому что ничего пока доподлинно не известно. Сам факт ужасный, страшный. Но сегодня там еще очень много моментов, которые устанавливают. Мы пока не подключались, потому что там пока и так слишком много государственных силовых структур работает. Поэтому, чтобы не мешать проведению следствия, мы никуда не лезем», — сказал заместитель атамана.

В Мостовском районе есть Мостовское районное казачье общество со штабом в поселке Мостовском.