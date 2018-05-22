На Ставрополье мужчину и его сына посадили на 21 и 17 лет за убийство коммерсанта

В Ставропольском крае суд вынес приговор двум жителям, которых признали виновными в убийстве коммерсанта Александра Чернухина

Следствие и суд установили, что доверенным лицом Чернухина являлся водитель. На него была зарегистрирована недвижимость и автомобили, фактически принадлежавшие предпринимателю. Также водитель знал места, где коммерсант хранил крупные суммы денег.

По данным следствия, мужчина решил вместе со своим сыном убить бизнесмена, а после этого похитить имущество. Для совершения задуманного он купил пистолет и патроны к нему. Злоумышленники отключили камеры видеонаблюдения, расположенные во дворе дома родителей Чернухина.

Вечером 14 января 2015 года бизнесмен приехал на машине к частному дому своей матери в Ставрополе. Когда Чернухин ушел, водитель спрятался в салоне автомобиля и стал ждать его возвращения. После того, как коммерсант сел в автомобиль, мужчина выстрелил в него через спинку и подлокотник водительского сидения. Чернухин получил четыре огнестрельных ранения спины и груди. Вследствие этого он скончался на месте.

Затем водитель отдал пистолет и оставшиеся патроны своему сыну, который спрятал их. Через несколько дней злоумышленники украли из сейфа, расположенного в квартире коммерсанта, 12 млн рублей.

Водителя приговорили к 21 годам лишения свободы. Его сына посадили на 17 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.