«ЕвроХим-БМУ» провел конкурс «Лучший по профессии»

В компании «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» провели конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Победителей выбирали в шести номинациях: оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве (по производству серной и фосфорной кислоты, сложных минеральных удобрений), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики, лаборант химического анализа и контролер качества продукции и технологического процесса.

Конкурс организовали, чтобы выявить ведущих работников в своей профессии, повысить уровень профподготовки и интерес к работе, увеличить стремление сотрудников применить передовые методы труда и обменяться опытом.

Конкурс состоял из теоретических и практических заданий. Испытания включают в себя вопросы по технологии производства, обслуживанию и ремонту оборудования, лабораторных исследований, а также вопросов по промышленной безопасности и охране труда. Теоретические вопросы составили таким образом, чтобы они были не только справочного характера, но и требовали логического мышления и знаний, приобретенных опытным путем.

Практические задания проводились в учебном центре. Участникам предстояло выявить ошибки в технологических схемах и предложить пути их устранения, провести лабораторные исследования, правильно подобрать противогаз и оказать пострадавшему первую доврачебную помощь на тренажере «Гоша».

На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню химика, победители и призеры конкурса получат дипломы и денежные вознаграждения, рассказали в пресс-службе «ЕвроХим-БМУ».