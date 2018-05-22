В Ростове появится новая пешеходная зона

Ростовская область

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Новая пешеходная зона появится в переулке Газетном в Ростове

«Там расположится красивая пешеходная зона от Красноармейской до Пушкинской. У нас есть задача — создавать все больше таких зон в городе, обустраивать жилое пространство», — сказал в интервью агентству «Интерфакс-Юг» глава администрации города Виталий Кушнарев.

Всего в 2018 году на благоустройство дворовых и общественных территорий в Ростове выделено 721,2 млн рублей.

Благоустройство Ростов-на-Дону
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