В Ростове появится новая пешеходная зона

Новая пешеходная зона появится в переулке Газетном в Ростове

«Там расположится красивая пешеходная зона от Красноармейской до Пушкинской. У нас есть задача — создавать все больше таких зон в городе, обустраивать жилое пространство», — сказал в интервью агентству «Интерфакс-Юг» глава администрации города Виталий Кушнарев.

Всего в 2018 году на благоустройство дворовых и общественных территорий в Ростове выделено 721,2 млн рублей.