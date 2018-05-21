В Дагестане река вышла из берегов из-за дождя и затопила часть села
В Левашинском и Акушинском районе Дагестана 21 мая прошел сильный ливень с градом
По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате непогоды нет. Социально значимые объекты не пострадали. Уточняется, что частичные повреждения получили сельские дороги. После дождя приступили к их ремонту. Движение транспорта и жизнеобеспечение населения нарушены не были, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Издание «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщает, что больше всего от ливня пострадало село Акуша. Из-за дождя река вышла из берегов, затопило часть села.
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