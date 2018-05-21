В Дагестане река вышла из берегов из-за дождя и затопила часть села

Дагестан

Распечатать

В Левашинском и Акушинском районе Дагестана 21 мая прошел сильный ливень с градом

По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате непогоды нет. Социально значимые объекты не пострадали. Уточняется, что частичные повреждения получили сельские дороги. После дождя приступили к их ремонту. Движение транспорта и жизнеобеспечение населения нарушены не были, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Издание «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщает, что больше всего от ливня пострадало село Акуша. Из-за дождя река вышла из берегов, затопило часть села.

Майские ливни в горах #Акуша райцентр Акушинского района #�� #���� #damreservoir #�� #Погорнымдорогам #lakeinthemountains #Акушинскийрайон #�� #⛈ #�� #СелоАкуша #������ #�� #Весна2018 #СёлаигородаДагестана�� #ГородаДагестана #СёлаДагестана�� #Горцы #Единствонародовкавказа #Вгорахмоесердце���� #Дагестан #Странагор #Countryofmountains #Красотагор #beautyofthemountains #НагорныйДагестан #РеспубликиСеверногоКавказа #strana_gor_dagestan

A post shared by Страна гор-ДАГЕСТАН (@strana_gor_dagestan) on

Наводнения Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Домашние матчи ФК «Краснодар» в сезоне-2017/18 собрали 375 тыс. зрителей. Посещаемость за год выросла на 115 тыс. человек
ЦБ представил сторублевую купюру в честь ЧМ-2018
В Дагестане река вышла из берегов из-за дождя и затопила часть села
Банк УРАЛСИБ обновил линейку карт для физических лиц
В Краснодаре на перекрестке Новороссийской и Селезнева поменяют схему движения для снижения аварийности
«Яндекс» и Сбербанк запустили бета-версию совместного интернет-магазина

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале