В Краснодаре на перекрестке Новороссийской и Селезнева поменяют схему движения для снижения аварийности

В Краснодаре на перекрестке улиц Селезнева и Новороссийской изменят схему дорожного движения

Для снижения аварийности на пересечении улиц нанесут дополнительную разметку и установят дорожные знаки. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Архипов заявил, что перекресток оживленный и там довольно напряженная дорожная ситуация. Основная причина аварий — несоблюдение водителями транспортных средств правил дорожного движения. Архипов попросил автомобилистов неукоснительно соблюдать правила пересечения перекрёстков, требований дорожных знаков, проявлять внимательность и осторожность.

На пересечении улиц Селезнева и Новороссийской установят знаки, запрещающие остановку, и дополнительные знаки «Уступи дорогу». Скорость на участке ограничат до 40 км/ч, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.