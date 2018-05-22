СК начал проверку после того, как на Ставрополье подросток утонул в водоеме

Ставропольский край

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В Красногварейском районе Ставропольского края Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели подростка

По предварительным данным, 20 мая двое 14-летних юношей купались в водоеме возле поселка Озерки. Один из них не умел плавать, зашел в воду, попал на глубину и утонул. Приятель сообщил о случившемся родителям. В тот же день спасатели нашли тело подростка.

«По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила в результате утопления в воде. Сейчас следователи продолжают проводить проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 18 мая в поселке Новоизобильном утонул еще один подросток.

Дети Следственный комитет
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