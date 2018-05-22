В Сочи на открытии первого драмтеатра покажут французскую комедию

Краснодарский край

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В Сочи 26 мая в малом театральном зале «Фестивального» состоится открытие первого профессионального драматического театра

Театральный сезон откроет премьера комедии в двух действиях Жана-Франсуа Реньяра «Единственный наследник».

«Это последняя пьеса французского драматурга, написанная в 1707 году и не потерявшая своей актуальности и сегодня. Она является вершиной его комедийного творчества», — отметили в театре.

Действие спектакля происходит в парижском доме «хилого старца» Жеронта. Бесчисленная родня ждет его кончины, чтобы завладеть богатым наследством, но «жалкий старичок» умирать не торопится, а готов жениться на юной красавице Изабелле.

Как сообщали Юга.ру, первый муниципальный драмтеатр в Сочи планировалось открыть 26 мая. До этого на курорте никогда не было своей театральной труппы.

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