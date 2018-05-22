В РЖД предложили создавать черные списки пассажиров за нарушения порядка в поездах

В РЖД предложили составлять списки дебоширов и ограничивать для них поездки в поездах на год

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Он рассказал, что РЖД планируют составлять черные списки пассажиров. За беспорядки на транспорте гражданам будут ограничивать поездки на год. После этого ограничения будут снимать.

По словам Белозерова, соответствующие предложения уже подготовили. Однако они требуют доработки.

«Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать», — отметил глава РЖД.

Белозеров пояснил, что в компании пока не могут назвать сроки, когда начнут действовать такие меры.