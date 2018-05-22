В Сочи впервые провели индивидуальную интеграцию цифрового ТВ «Ростелекома» в систему управления отелем

«Ростелеком» запустил пилотный проект индивидуальной интеграции собственного цифрового телевидения в систему управления отелем «Русские Сезоны» в Сочи

В пресс-службе «Ростелекома» рассказали, что с помощью такого технического решения заказчик оплачивает услуги исходя из фактической загрузки номерного фонда. Это исключает переплату. Помимо базовых каналов гости могут за дополнительную плату покупать тематические пакеты или выбирать фильмы и сериалы в сервисе «Видеопрокат», при этом доход получает и оператор, и сам отель.

Интеграция с системой управления отелем позволяет активировать телевидение во время заселения в номер, настроить индивидуальную страницу приветствия гостя и другие дистанционные опции. Впервые в России техническое решение «Ростелекома» для отеля включает сервис «Мультирум». Это одновременное подключение до трех приставок в различных комнатах. Такая услуга поможет гостю смотреть телевидение и купленный контент там, где удобно, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы впервые применили комплексное интеграционное решение, которое дает возможность отельерам повысить уровень сервиса и при этом приносит им дополнительный доход. Подобный проект ранее запустили в центре "Сколково". Мы же впервые в России реализовали интеграцию с применением сервиса "Мультирум"», — сказал заместитель директора «Ростелеком-Юг» по работе с корпоративным и государственным сегментами Константин Боженов.

Он пояснил, что гостю отеля достаточно выбрать интересующий его фильм или телеканал, и он может быть доступен в трех различных зонах его номера.

«Мы решились на пилотный проект с "Ростелекомом", потому что, во‑первых, нацелены на применение самых современных технологических решений. Во-вторых, мы уверены в нашем цифровом партнере. Интеграция "Интерактивного ТВ" с нашим биллингом позволяет предоставлять дополнительные услуги гостям в режиме одного окна, а агентская схема продажи контента — получать дополнительный доход», — сказал управляющий отелем «Русские Сезоны» в Сочи Дмитрий Глебов.

«Интерактивное телевидение» можно настроить индивидуально под пользователя. Сервис позволяет транслировать до 100 телеканалов цифрового качества, в том числе до 20 — в HD-формате. С помощью услуги «Управление просмотром» можно поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру художественные фильмы и сериалы различных жанров, мультфильмы, концерты, познавательные и образовательные программы.

Подключить цифровое телевидение и дополнительные сервисы можно на сайте в разделе «Для бизнеса» или по номеру 8 (800) 200-30-00.