В Краснодаре преподаватель колледжа пытался собрать со студентов деньги за экзамен

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении преподавателя колледжа по подозрению в покушении на мошенничество

Следствие полагает, что в апреле преподаватель Краснодарского машиностроительного колледжа сообщил старосте группы, что ему необходимо собрать по 3 тыс. рублей с 21 студента а выставление в зачетные книжки отметок за квалификационный экзамен. При этом преподаватель знал, что студенты сдали экзамен и оценки уже выставлены. Староста сообщил о действиях преподавателя в правоохранительные органы.

«17 апреля заявитель встретился с подозреваемым и передал денежные средства в размере 63 тысяч рублей. Однако распорядиться деньгами злоумышленник не смог по обстоятельствам от него не зависящим, поскольку его действия были пресечены оперативными сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.