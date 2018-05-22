В Краснодаре преподаватель колледжа пытался собрать со студентов деньги за экзамен

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении преподавателя колледжа по подозрению в покушении на мошенничество

Следствие полагает, что в апреле преподаватель Краснодарского машиностроительного колледжа сообщил старосте группы, что ему необходимо собрать по 3 тыс. рублей с 21 студента а выставление в зачетные книжки отметок за квалификационный экзамен. При этом преподаватель знал, что студенты сдали экзамен и оценки уже выставлены. Староста сообщил о действиях преподавателя в правоохранительные органы.

«17 апреля заявитель встретился с подозреваемым и передал денежные средства в размере 63 тысяч рублей. Однако распорядиться деньгами злоумышленник не смог по обстоятельствам от него не зависящим, поскольку его действия были пресечены оперативными сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи впервые провели индивидуальную интеграцию цифрового ТВ «Ростелекома» в систему управления отелем
Банду налетчиков в медицинских масках задержали в Ростовской области
Администрация Краснодара рассказала о ликвидации последствий ливня
В Краснодаре преподаватель колледжа пытался собрать со студентов деньги за экзамен
На Дону экс-сотрудников ДПС будут судить за взятку
На Ставрополье две женщины из-за клещей заболели крымской геморрагической лихорадкой

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале