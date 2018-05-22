Администрация Краснодара рассказала о ликвидации последствий ливня

В Краснодаре в течение ночи 22 мая ликвидировали последствия грозового ливня, из-за которого в районах города произошли подтопления

Накануне около 18:00 в краевом центре начался сильный дождь. Ливневая канализация не справилась с обильными осадками, из-за чего затопило несколько улиц.

Ликвидацией последствий занималась оперативная группа, в состав которой вошли 56 человек. Ночью на улицах города работали 19 единиц спецтехники и 10 мотопомп.

К утру специалисты устранили подтопления по 22 адресам в частном секторе, по 2 адресам в дворах многоквартирных домов и на 55 участках дорог. Основная часть работ завершена, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара.

Продолжаются работы на улицах Дачной, Дзержинского, 40-летия Победы и других, передает пресс-служба городской администрации.

Как сообщали Юга.ру, в первой половине недели в Краснодарском крае прогнозируют дожди с грозой и градом.