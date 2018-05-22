Банду налетчиков в медицинских масках задержали в Ростовской области

Ростовская область

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В Ростовской области полицейские задержали банду грабителей, которые совершали разбойные нападения в камуфляжной одежде, медицинских масках и очках

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по области, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону было совершено три разбойных нападения на ломбард и аптеки. Во всех случаях злоумышленники были одеты в камуфляжную одежду, лица скрывали медицинскими масками и солнцезащитными очками.

«Двое мужчин днем врывались в помещение, направляли оружие на кассира и требовали деньги. Забрав выручку из кассы, они садились в автомобиль своего сообщника и скрывались», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители задержали подозреваемых. В их машине нашли камуфляжную одежду, оружие, нож, патроны и медицинские маски. Была установлена их причастность к еще 12 разбойным нападениям на магазины, аптеки и автозаправочные станции.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Они заключены под стражу.

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