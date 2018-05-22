Мэр Краснодара поручил увеличить число летних кафе на улице Красной

Глава Краснодара Евгений Первышов 22 мая заявил, что на улице Красной необходимо обустроить больше летних кафе

Об этом сообщил помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Уютное кафе на улицах с плетеной мебелью. Не знаю как вас, а меня этот образ всегда погружал в атмосферу тихой прогулочной Европы, где летние кафе — это обязательная часть города. В общем-то и Краснодар вполне должен приобрести эту неотъемлемую черту. И уже приобретает. Тут важно помочь, что бы процесс закрутился с новой энергией. Тем более, летом тысячи туристов приезжают в Краснодар по пути к морю», — написал Вербицкий.

Мэр предложил помочь предпринимателям обустроить такие летние кафе.

«Я еще в прошлом году говорил, что эту тему надо расширять. Давать возможность, где есть возможность, обустраивать эти летние нестационарные кафе. Управлению торговли необходимо проработать этот вопрос досконально, посмотреть все заявки и возможности. Это не должны быть полноценные пивнушки. Порядочным владельцам кафе, которые смогут выдержать формат, дать разрешение», — сказал Первышов.

Он уточнил, что в то же время, летние кафе не должны мешать людям прогуливаться.