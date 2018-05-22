Мэр Краснодара поручил увеличить число летних кафе на улице Красной

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 22 мая заявил, что на улице Красной необходимо обустроить больше летних кафе

Об этом сообщил помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Уютное кафе на улицах с плетеной мебелью. Не знаю как вас, а меня этот образ всегда погружал в атмосферу тихой прогулочной Европы, где летние кафе — это обязательная часть города. В общем-то и Краснодар вполне должен приобрести эту неотъемлемую черту. И уже приобретает. Тут важно помочь, что бы процесс закрутился с новой энергией. Тем более, летом тысячи туристов приезжают в Краснодар по пути к морю», — написал Вербицкий.

Мэр предложил помочь предпринимателям обустроить такие летние кафе.

«Я еще в прошлом году говорил, что эту тему надо расширять. Давать возможность, где есть возможность, обустраивать эти летние нестационарные кафе. Управлению торговли необходимо проработать этот вопрос досконально, посмотреть все заявки и возможности. Это не должны быть полноценные пивнушки. Порядочным владельцам кафе, которые смогут выдержать формат, дать разрешение», — сказал Первышов.

Он уточнил, что в то же время, летние кафе не должны мешать людям прогуливаться.

Владимир Вербицкий Евгений Первышов Краснодар Общественное питание Торговля
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