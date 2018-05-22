В Крыму пьяный инспектор ДПС устроил аварию. Погибли женщина и ребенок

В Крыму нетрезвый инспектор ГИБДД вечером 21 мая попал в аварию с участием трех автомобилей, в результате которой погибли два человека

ДТП произошло на трассе Ялта — Севастополь — Гаспра. Старший инспектор ДПС ГИБДД по Ялте в свободное от службы время ехал пьяный на Mercedes со стороны Гаспры в направлении дороги Ялта — Севастополь.

Мужчина не справился с управлением выехал на встречку, где врезался в Kia. После удара Mercedes продолжил двигаться и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, передает RT.

В результате аварии погибла 64-летняя женщина, которая была за рулем Kia, и ее пассажир — годовалый ребенок. Пострадал еще один пассажир Kia, а также восьмилетний ребенок, который ехал в отечественной легковушке, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Крыму.

Полицейского задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.