В Краснодаре ликвидируют подтопления улиц после ливня

В Краснодаре ливневая канализация не справилась с сильным ливнем, из-за чего местами оказались подтоплены улицы

«Около шести часов вечера за короткое время в разных районах города выпало большое количество осадков, произошел так называемый залповый сброс воды в ливневую канализацию», — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Отмечается, что особенно сильным ливень оказался в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах, от граждан поступило 19 заявок о подтоплениях. ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщает, что в городе зафиксировано подтопления проезжих частей.

«Для ликвидации локальных подтоплений на улицах работают 10 вакуумных машин МКУ "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта"», — добавили в ЕДДС.

По оценке службы, ликвидация последствий грозы продолжится также ночью.