ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на отказ предоставить ключи дешифровки ФСБ

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу представителя мессенджера Telegram по поводу штрафа в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей

Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«В базе ЕСПЧ появилась карточка дела Telegram Messenger LLP v. Russia», — написал Чиков.

Жалобу подал адвокат Дамир Гайнутдинов, она касается штрафа, решение о котором вынес в октябре суд Мещанского района Москвы, признав Telegram Messenger LLP виновным по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ (Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию).

Как передает ТАСС, блокировка мессенджера в России в ЕСПЧ пока не оспаривалась, но суд уведомлен об этом судебном решении и предложил юристам подать полную жалобу.

Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке мессенджера, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram, если иск будет удовлетворен. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.

В попытке заблокировать приложение Роскомнадзор закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов. Пользователи из России стали жаловаться на сбои в работе сервисов Google, пострадали Amazon, соцсеть «Одноклассники», мессенджер Viber и стриминговый сервис Spotify. 8 мая Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки шести подсетей компании Google.