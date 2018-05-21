В Краснодаре из дома из-за горящей квартиры эвакуировали 50 человек

В Краснодаре на улице Тургенева загорелась квартира

Сообщение о пожаре на шестом этаже девятиэтажки поступило в МЧС в 15:19. Спасатели эвакуировали 50 жильцов верхних этажей дома. В 15:45 локализовали огонь, в 15:47 ликвидировали открытое горение, в 15:55 полностью потушили пожар.

Площадь пожара достигла 45 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.