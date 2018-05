В Краснодаре из дома из-за горящей квартиры эвакуировали 50 человек

Прямо сейчас (15:45) вот так горит квартира на 6-м этаже по адресу: Тургенева, 144. • Автор сообщает, что жители близлежащих взволнованы, так как дом подключен к сетевому газу/они боятся взрыва (на ином языке, хлопка) - Обстоятельства возгорания не ясны, о пострадавших информации нет, т.к это ЧП происходит прямо сейчас! • UPD от 16:02: Официальные данные от Мчс: - 15.18 – поступил сигнал о возгорании квартиры на 6-м этаже девятиэтажки по ул. Тургенева, 144; - 15.19 – выехали пожарные расчеты; - 15.30 – эвакуация жильцов – 50 человек; - Площадь пожара 45м.кв; - 15.45 локализация огня на площади 45м.кв; - 15.47 ликвидация открытого горения; - На месте работает 35 человек и 10 единиц техники; - Предварительно, погибших пострадавших нет. • Источник: Тг-Канал «Чп Краснодар» #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Армавир #Пожар

A post shared by ЧП Краснодар™ (@chp_krd) on May 21, 2018 at 5:54am PDT