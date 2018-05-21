В Краснодаре прошла инновационная выставка «Робостанция МТС»

В Краснодаре с 18 по 20 мая представили инновационную образовательную выставку «Робостанция МТС»

Мероприятие провели в рамках творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М». Отмечается, что проект направлен на выявление и поддержку талантливых конструкторов и изобретателей среди кубанских школьников. На выставке робототехнических разработок школьники края приняли участие в мастер-классах, попробовали себя в роли инженера-конструктора и погрузились в виртуальную реальность.

«Поколение М» представляет собой федеральный благотворительный проект. Это интернет-портал, на котором опубликованы творческие мастер-классы от известных людей. На сайте можно принимать участие в различных конкурсах.

«Выставка робототехники — это молодое направление проекта. Его начали развивать в прошлом году в связи с тем, что все больше детей интересуется роботами, виртуальной реальностью и искусственным интеллектом. По итогам всех конкурсов победители получили призы. Главной наградой стало недельное обучение в робошколе в Москве», — рассказала руководитель отдела по работе с регионами департамента по связям с общественностью МТС Ольга Юркова.

На выставке школьники увидели представителей московской «Роботостанции» — механического Пушкина, роботов Теспиан и Кики.

«Краснодар является одним из четырех городов, где робостанция проводит выставку. Мы очень рады, что наш город попал в это число. Это подчеркивает то, что робототехника в Краснодаре развивается активно и мы стремимся внедрить передовые технологии», — сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Выставка проходила в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.