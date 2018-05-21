Жителя Ставрополя арестовали по делу о призывах к терроризму. Ранее обвиняемым в деле был математик Богатов

Пресненский районный суд Москвы арестовал жителя Ставрополя Владислава Кулешова по делу о призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве

Об этом рассказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Постановлением Пресненского суда Москвы Кулешову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 июня. Обвиняемый проходит по уголовному делу, возбужденному ранее в отношении (Дмитрия) Богатова и прекращенному 16 мая», — сказал представитель суда.

Кулешова обвинили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет) и по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 212 УК РФ (Попытка приготовления к массовым беспорядкам).

Ранее по этому же делу проходил математик Дмитрий Богатов, ему вменялся тот же состав преступления.

Источник ТАСС сообщил, что Кулешов — пользователь одного из специальных форумов для программистов.

«Он использовал один из пяти аккаунтов, зарегистрированных под псевдонимом Айрат Баширов. Под тем же именем, но с другого аккаунта были написаны два поста, публикацию которых инкриминировали Богатову», — рассказал источник агентству.

Богатов был под следствием с апреля 2017 года. По предварительным данным, математик под ником Айрат Баширов разместил на форуме sysadmins.ru призывы выйти 2 апреля на Красную площадь на несанкционированную антиправительственную акцию. Экспертиза вынесла решение в пользу Богатова, в конце января 2018 года его отпустили под подписку о невыезде, а в середине мая Следственный комитет прекратил уголовное преследование мужчины, сообщает «Коммерсантъ».