Жителя Ростовской области осудили за изнасилование 84‑летней пенсионерки

45-летнего жителя Морозовска Ростовской области осудили на 3 года 9 месяцев за изнасилование 84‑летней пенсионерки

«По версии следствия, 6 декабря 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дом, где совершил изнасилование 84-летней пенсионерки. После совершения преступления злоумышленник скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Он был задержан в январе 2017 года на границе Российской Федерации с Республикой Казахстан.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование) и приговорили к 3 годам и 9 месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу вступил.