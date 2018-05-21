Жителя Ростовской области осудили за изнасилование 84‑летней пенсионерки

Ростовская область

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45-летнего жителя Морозовска Ростовской области осудили на 3 года 9 месяцев за изнасилование 84‑летней пенсионерки

«По версии следствия, 6 декабря 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дом, где совершил изнасилование 84-летней пенсионерки. После совершения преступления злоумышленник скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Он был задержан в январе 2017 года на границе Российской Федерации с Республикой Казахстан.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование) и приговорили к 3 годам и 9 месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу вступил.

Изнасилование Суд
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