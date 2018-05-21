В Краснодаре временно изменят график движения семи трамвайных маршрутов

В Краснодаре с 21 по 24 мая трамвайные маршруты № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21 будут заканчивать работу раньше

Изменения введут в связи с ремонтом трамвайного полотна на улице Каляева.

Последние трамваи по полному маршруту отправятся:

№ 2: от улицы Декабристов — 21 и 23 мая в 21:54, 22 и 24 мая в 20:47, от Индустриальной — 21 и 23 мая в 21:53, 22 и 24 мая в 20:50;

№ 3: от Западного депо — 21 и 23 мая в 21:31, 22 и 24 мая в 20:15, от улицы Декабристов — 21 и 23 мая в 22:22, 22 и 24 мая в 21:25;

№ 6: из Юбилейного микрорайона — 21 и 23 мая в 21:23, 22 и 24 мая в 20:15, от улицы Димитрова — 21 и 23 мая в 21:54, 22 и 24 мая в 20:42;

№ 7: от Западного депо — 21 и 23 мая, без заезда на улицу Стасова в 21:24, 22 и 24 мая в 20:09, от Димитрова — 21 и 23 мая в 21:39, 22 и 24 мая в 21:02;

№ 11: из Юбилейного микрорайона — 21 и 23 мая в 21:51, 22 и 24 мая в 20:51, от ж/д вокзала Краснодар-1 — 21 и 23 мая в 22:11, 22 и 24 мая в 20:52;

№ 15: от улицы Солнечной — 22 и 24 мая в 20:34, от ж/д вокзала Краснодар-1 — 22 и 24 мая в 20:39, 21 и 23 мая маршрут будет работать без изменений;

№ 21: из Юбилейного микрорайона — 21 и 23 мая в 21:36, 22 и 24 мая в 20:28, от улицы Солнечной — 21 и 23 мая в 22:04, 22 и 24 мая в 20:56.

Информацию графике движения можно узнать по телефону 8 (861) 262‑51‑15, сообщает пресс-служба КТТУ.