В Ростовской области поезд насмерть сбил двух женщин

Ростовская область

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В Каменске-Шахтинском Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил двух женщин

По данным пресс-службы Южного следственного управления на транспорте, во время допроса машинист грузового состава сообщил, что женщины хотели перебежать железнодорожные пути перед поездом.

Машинист подал сигналы, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм женщины погибли на месте происшествия.

Поезда
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