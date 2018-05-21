В Ростовской области при столкновении трех иномарок погибла женщина

На федеральной трассе М4 «Дон» в Ростовской области произошло тройное ДТП, погибла женщина, два человека пострадали

По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по области, 20-летний молодой человек за рулем Chevrolet Lanos не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Lacetti. Chevrolet отбросило на Volvo.

От полученных травм скончалась 38-летняя пассажирка Chevrolet Lacetti. 15-летний подросток, ехавший в этой же иномарки, с травмами доставлен в больницу. Также госпитализирован водитель Chevrolet Lanos.

Как сообщали Юга.ру, ранее в Ростовской области в ДТП с тремя легковушками погибли пять человек.