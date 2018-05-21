В Калининском районе мужчина соврал о похищении убитой возлюбленной

В Калининском районе возбудили уголовное дело после убийства местной жительницы

По версии следствия, 28-летний молодой человек и его 39-летняя сожительница в станице Новониколаевской выпивали по случаю дня рождения женщины. Они поссорились, именинница ударила мужчину по лицу. Тот в ответ не менее девяти раз ударил ее кухонным ножом в область шеи и грудной клетки — женщина умерла.

«После этого злоумышленник позвонил родственникам погибшей и сообщил, что женщину якобы похитили, не сказав о совершенном им преступлении. Между тем, мать и дочь погибшей прибыли к ее дому, где обнаружили без признаков жизни, о чем сообщили в правоохранительные органы», — сообщают в СК.

Подозреваемого задержали, рассматривается вопрос о заключении его под стражу. Назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.