В Ростовской области в реке утонула 8-летняя девочка, ее унесло течением

В Семикаракорском районе Ростовской области в реке Сал утонула 8-летняя девочка

По данным пресс-службы СУ СК по области, 20 мая девочка без разрешения родителей вместе с друзьями отправилась купаться на реку Сал. Там она прыгнула с мостика в воду. Ребенка подхватило течение, и девочка утонула.

Назначено проведения судебно-медицинской экспертизы.

Все обстоятельства смерти ребенка будут установлены в ходе проверки.