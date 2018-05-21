В Ростовской области в реке утонула 8-летняя девочка, ее унесло течением
В Семикаракорском районе Ростовской области в реке Сал утонула 8-летняя девочка
По данным пресс-службы СУ СК по области, 20 мая девочка без разрешения родителей вместе с друзьями отправилась купаться на реку Сал. Там она прыгнула с мостика в воду. Ребенка подхватило течение, и девочка утонула.
Назначено проведения судебно-медицинской экспертизы.
Все обстоятельства смерти ребенка будут установлены в ходе проверки.
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