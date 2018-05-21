Из аэропорт Платов до Новочеркасска начали ходить автобусы

От Новочеркасска до аэропорта Платов начали ходить автобусы среднего и малого класса, время в пути - от 40 до 50 минут

ООО «Аксай-Авто» стало перевозчиком по маршруту № 800 г. Новочеркасск — ст. Грушевская (аэропорт Платов)».

«По маршруту предусмотрено пять остановок, расположенных на территории Новочеркасска: пл. Ермака, пл. Троицкая, пер. Галины Петровой, остановка "Космос" и автовокзал. Стоимость проезда — 50 рублей, время в пути — от 40 до 50 минут», — говорится в сообщении пресс-службы донского правительства.

Транспорт по маршруту начал ходить с 21 мая.