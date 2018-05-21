На Дону женщину признали виновной в убийстве сожителя

Жительница Шолоховского района Ростовской области признана виновной в убийстве сожителя ножом

«Установлено, что 3 апреля 2018 года 52-летняя жительница Шолоховского района, находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры, возникшей после распития алкоголя, нанесла своему сожителю несколько ударов ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Подсудимая признана виновной по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщина осуждена на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.