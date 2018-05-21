Иностранцу грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт героина в Ростове

Ростовская область

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В Ростове перед судом предстанет иностранец, которого обвиняют в сбыте героина. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего иностранца, который обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, а также в покушении на незаконный сбыт.

«Следствием установлено, что в апреле 2017 года обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом с целью продажи героина на территории Ростова-на-Дону. С апреля по июль 2017 года от водителей рейсовых автобусов Москва — Ростов-на-Дону, не осведомленных о содержимом отправляемого груза, получал крупные партии наркотических средств», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина делал закладки по городу и через программу Viber сообщал покупателям о месте нахождения наркотиков.

Дома у обвиняемого обнаружена крупная партия героина. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ростов-на-Дону Суд
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