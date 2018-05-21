Кадыров призвал не возлагать на ИГИЛ ответственность за нападение на церковь в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение на храм Архангела Михаила в Грозном

Кадыров призвал не возлагать всю ответственность за нападение на «Исламское государство». По его словам, «когда «иблисское государство» практически разгромлено», зарубежные сайты регулярно сообщают, что «оно организовало всё, что на свете происходит».

«Цель ясна — внушить обывателям во всём мире, что "иблисское государство" — до сих пор всесильная организация, способная готовить и осуществлять террористические акты в десятках стран», — написал глава Чечни.

Он не исключает причастности группировки к нападению, но «оперативная информация» указывает на других заказчиков. Кадыров добавил, что «переводить стрелки на ИГ означает увести расследование в сторону от реальных покровителей». Информация об организаторах нападения скоро может стать «достоянием общественности», сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, в Грозном 19 мая четверо боевиков напали на храм Архангела Михаила. Погибли двое полицейских и прихожанин храма. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По данным СМИ, исполнителями теракта в церкви в Грозном стали три уроженца Чечни и житель Ингушетии.