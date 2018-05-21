В Адыгее вспоминают жертв Кавказской войны

Адыгея

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В Адыгее 21 мая пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби по жертвам Кавказской войны и 154-й годовщине окончания Кавказской войны.

В Майкопе в 18:00 в Государственной филармонии Адыгее состоится митинг-реквием с участием представителей органов власти, общественности. Митинги и другие памятные мероприятия пройдут всех муниципальных образованиях, сообщили в Комитете республики по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.

В ауле Кошехабль и поселке Яблоновском перед зданием администрации в 19:00 начнется акция «101 свеча» в память о жертвах войны, которая длилась 101 год (1763-1864). В библиотеках, музеях, высших и средних учебных заведениях республики проходят книжные и художественные выставки, круглые столы, дискуссии, презентации и открытые уроки, посвященные  трагическому периоду в истории адыгского народа.

В Картинной галерее открылась тематическая выставка. Экспозиция составлена из 65 работ. Всего участвуют 34 автора из Кабардино– Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края и Республики Адыгея.


Митинги
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В Адыгее вспоминают жертв Кавказской войны
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