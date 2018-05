В Краснодаре после ДТП с иномаркой маршрутка врезалась в столб и дерево. Один человек пострадал

Северная/Базовская. Как нам сообщили:"Маршрутка ехала по Северной, а Инфинити по Базовской. От удара маршрутка вылетела на тротуар, снесла столб и врезалась в дерево. Одного человека увезла скорая."

