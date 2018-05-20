В Краснодаре после ДТП с иномаркой маршрутка врезалась в столб и дерево. Один человек пострадал

В Краснодаре на пересечении улиц Северной и Базовской 20 мая произошла авария с участием маршрутного такси

На перекрестке улиц Северной и Базовской столкнулись маршрутка и автомобиль Infiniti. От удара маршрутку отбросило на тротуар, где она врезалась в столб, а потом в дерево, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате пострадал один пассажир маршрутки. Его госпитализировали.

По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.