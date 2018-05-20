На Кубани «Ночь музеев» посетили более 280 тыс. жителей

В Краснодарском крае 19 мая провели акцию «Ночь музеев»

Всего на Кубани можно было посетить около 60 музеев. Мероприятия прошли также в библиотеках, театрах, домах культуры, скверах, на площадках под открытым небом. В акции приняли участие более 280 тыс. человек.

Посетители могли увидеть выставки с новыми и ранее не выставлявшимися фондовыми экспонатами. Кроме музейных выставок можно было посетить поэтические вечера и интерактивные площадки, посмотреть спектакли, концерты, фильмы и презентации. В программе были мастер-классы, квесты, спортивные соревнования.

«Ночь музеев» в крае провели в двенадцатый раз. Тема акции в 2018 году — «Шедевры из запасников», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.