На Кубани «Ночь музеев» посетили более 280 тыс. жителей

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае 19 мая провели акцию «Ночь музеев»

Всего на Кубани можно было посетить около 60 музеев. Мероприятия прошли также в библиотеках, театрах, домах культуры, скверах, на площадках под открытым небом. В акции приняли участие более 280 тыс. человек.

Посетители могли увидеть выставки с новыми и ранее не выставлявшимися фондовыми экспонатами. Кроме музейных выставок можно было посетить поэтические вечера и интерактивные площадки, посмотреть спектакли, концерты, фильмы и презентации. В программе были мастер-классы, квесты, спортивные соревнования.

«Ночь музеев» в крае провели в двенадцатый раз. Тема акции в 2018 году — «Шедевры из запасников», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Краснодар Музеи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростовской области в ДТП с тремя легковушками погибли пять человек
Мэр Краснодара и еще 2 тыс. жителей приняли участие в полумарафоне «ЗаБег»
Под Геленджиком на площади 6 тыс. кв. метров горел лес
Исполнителями теракта в церкви в Грозном стали три уроженца Чечни и житель Ингушетии — СМИ
В Краснодаре в аварии на Ростовском шоссе погибли двое
На Кубани «Ночь музеев» посетили более 280 тыс. жителей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале