В Симферополе пьяный водитель протаранил трансформаторную будку и оставил жителей без света
В Симферополе 19 мая произошла авария, из-за которой загорелась трансформаторная будка
ДТП произошло вечером на пересечении переулка Русского и улицы Гавена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что водитель автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с дороги. Вследствие этого он снес дорожный знак и ограждение, а также врезался в трансформаторную будку.
Из-за столкновения подстанция загорелась. Некоторые дома остались без электроснабжения.
По словам очевидцев, водитель был в машине один. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
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