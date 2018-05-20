В Симферополе пьяный водитель протаранил трансформаторную будку и оставил жителей без света

В Симферополе 19 мая произошла авария, из-за которой загорелась трансформаторная будка

ДТП произошло вечером на пересечении переулка Русского и улицы Гавена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что водитель автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с дороги. Вследствие этого он снес дорожный знак и ограждение, а также врезался в трансформаторную будку.

Из-за столкновения подстанция загорелась. Некоторые дома остались без электроснабжения.

По словам очевидцев, водитель был в машине один. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.