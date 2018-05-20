В Ингушетии рядом с больницей в машине скорой помощи убили пенсионера

Ингушетия

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В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту убийства 78-летнего местного жителя в машине скорой помощи

Это произошло около 9:00 в Сунже у входа в приемное отделение больницы. Неизвестный ненес колото-резаные ранения в область головы и грудной клетки пенсионеру, который находился в салоне автомобиля скорой помощи. Мужчина скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили родственников погибшего и свидетелей. Сейчас назначена судебная экспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Ингушетия.

Следственный комитет Убийство
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