На выставке-ярмарке «АгроТУР» наградили кузнеца из Краснодара

В Краснодаре на выставке «АгроТУР» подвели итоги конкурса «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае»

Победителем номинации «Кузнечное дело и художественная обработка металла» стал краснодарец Юрий Мокроусов.

«Мы живем на земле, которую нам оставили в наследство казаки. Ее мы обязаны сохранить, приумножить и передать следующим поколениям. То, что я здесь увидел, подтверждает — у нас сильны традиции, культура и вера. Спасибо за то, что мы — вместе, что есть понимание одной большой семьи. Это понимание — именно то, что поможет нам оставаться и великим краем, и великой, процветающей страной», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Награды получили представители аграрного туризма из Геленджика, Анапы, Сочи, Туапсинского, Ейского, Выселковского и Темрюкского районов. Были отмечены лучшие мастера из муниципальных образований Кубани.

Перед церемонией награждения Кондратьев вместе со спикером ЗСК Юрием Бурлачко и мэром Краснодара Евгением Первышовым прошли по краснодарской экспозиции. Первышов рассказал об особенностях экспозиции, стилизованной под Екатеринодар XIX века. По периметру установили стенды с фотографиями города рубежа XIX и XX веков. Гиды проводили экскурсии для желающих, рассказывали о жизни, быте, традициях жителей города того времени.

С 10:00 работала выставка-ярмарка, выступал камерный «Премьер-оркестр». С 12:00 проводились мастер-классы.

«Все посетители ярмарки могут поучаствовать в мастер-классах, экскурсионной программе, увидеть, как раньше выглядел наш ипподром. Мы постарались сделать нашу часть выставки-ярмарки — яркой, познавательной и интересной. Такие мероприятия, как "АгроТУР", безусловно, помогают развитию традиционных ремесел, аграрного туризма», — сказал мэр.

Выставка «АгроТУР» продлится до 19:00. В мероприятии приняли участие 400 мастеров декоративно-прикладного творчества из всех городов и районов Кубани, более 80 хозяйств в сфере агротуризма, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.