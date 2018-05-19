В Сочи во время пожара погиб человек

В Сочи потушили пожар в пятиэтажке на улице Пирогова

Заявка о пожаре поступила в 3:31. Огонь локализовали в 3:40, потушили — в 3:45. По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что в квартире загорелись вещи. Площадь возгорания достигла 10 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Начальник городского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко рассказал «Вести Сочи», что один человек погиб, также пострадала женщина. Ее госпитализировали.