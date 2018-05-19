На Ставрополье ожидается сильный дождь с грозой и градом
В Ставропольском крае объявили экстренное предупреждение по возможному подтоплению
По данным МЧС с 19 по 21 мая вечером и ночью в регионе ожидается возникновение ЧС из-за подтопления низинных частей местности после дождя. Прогнозируется гроза и град, ветер усилится до 20 м/с.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю: 8 (8652) 39-99-99, сообщает пресс-служба ведомства.
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